Hafif ticari araç ’evde sağlık hizmeti’ aracıyla çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale’de ’evde sağlık hizmeti’ aracıyla çarpışan hafif ticari aracın yolcu durağına savrulduğu kazada 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:23
Hafif ticari araç ’evde sağlık hizmeti’ aracıyla çarpıştı: 6 yaralı
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Feci kaza, Kırıkkale il merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P. (39) idaresindeki 06 BKY 385 plakalı Ford marka hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundan çıkan V.Z. (56) yönetimindeki 35 BJP 025 plakalı Ford marka hafif ticari araca çarptı.

H.P. idaresindeki hafif ticari araç, çarpışmanın şiddetiyle yolcu durağına savruldu. Kaza sırasında durakta kimsenin olmadığı öğrenildi. Kazada, sürücüler ile E.A. (44), C.E. (24), Ş.K. (47) ve M.D. (43) yaralandı. Araçlarda ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "evde sağlık hizmeti" için kullanılan araçtaki yaralılar ile diğer araçta bulunan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Kırıkkale haberleri

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