İşe giderken kaza yapan sürücü istinat duvarından uçtu!

Hatay’da aracıyla işyerine giderken 5 metrelik istinat duvarından uçan sürücü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:57
İşe giderken kaza yapan sürücü istinat duvarından uçtu!
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Kaza, Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi mevkisi EXPO yolunda meydana geldi.

S.G. idaresindeki 31 AZP 780 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 metrelik istinat duvarından uçarak zeytin bahçesine düştü.

Kazada araçta yalnız bulunan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün işyerine gittiği esnada kaza geçirdiği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.


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