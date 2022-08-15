Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole yuvarlanıp, takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Emirdağ- Bolvadin kara yolu Kapaklı mevkisinde, 15 Ağustos Pazartesi saat 09.00 sıralarında Emirdağ'dan Bolvadin'e giden Nadir Kulapçı'nın (58) kullandığı 16 YZ 771 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu.
KURTARILAMADILAR
Metrelerce savrularak takla atan araç ters döndü. Kazada sürücü ile yanındaki Tahsin Kucur, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan Kulapçı ile Kucur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Çıkarılan cenazeler, inceleme sonrası Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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