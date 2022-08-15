Bebek Sahili göle döndü: Mahsur kalan araçlar görüntülendi

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:30

İstanbullular güne yağmurla uyandı. Meteoroloji, AKOM, İBB ve AFAD'IN İstanbul için yaptığı uyarılarının ardından sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda Bebek Sahili adeta göle döndü.