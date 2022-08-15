Bebek Sahili göle döndü: Mahsur kalan araçlar görüntülendi

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Meteoroloji Müdürlüğü'nün açıklamalarından sonra İstanbul'da yağış etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un bir çok noktasında caddeler göle döndü, araçlar suda mahsur kaldı. Son gelen görüntülerde ise, Bebek Sahili göle döndü yaşanan zor anlar kameraya yansıdı.

DHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:30

İstanbullular güne yağmurla uyandı. Meteoroloji, AKOM, İBB ve AFAD'IN İstanbul için yaptığı uyarılarının ardından sağanak yağış etkili olmaya başladı. 

Avrupa Yakası'nda Bebek Sahili adeta göle döndü.

Bebek sahili sağanak yağış yağış meteoroloji

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