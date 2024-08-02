Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 1 ağır yaralı
Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın yağmur suyu kanalına devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Sinop-Samsun karayolu Kelikler mevkisinde saat 16.20’de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Rüstem Şen’in kullandığı hafif ticari araç, Alaçam istikametinden Bafra’ya doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi.
Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Şen, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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