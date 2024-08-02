Muratlı-Tekirdağ yolunda feci kaza: Takla atan araçta hayatını kaybetti
Muratlı-Tekirdağ yolunda takla atan araçta, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde cezaevi önünde, sabah saatlerinde Rafet Gümüş (82) sevk ve idaresindeki 59 ACF 757 plakalı hafif ticari araç, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan talihsiz kazada, Hacı Rafet Gümüş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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