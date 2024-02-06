Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Eskişehir'de, önünde giden TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki Narin Sak (52) hayatını kaybetti, sürücü Ali Cemal Sak (55) ise hafif yaralandı.
Ankara-Eskişehir kara yolu 17'nci kilometresinde Ali Cemal Sak, kullandığı 26 AHM 241 plakalı hafif ticari araçla, önünde giden Bahadır Nalbant (43) idaresindeki 03 AEL 890 plakalı TIR'a çarptı.
Sürücü Ali Cemal Sak hafif yaralanırken, yanındaki Narin Sak ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Yaralılardan Narin Sak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Anket: Kurum'un tek bir şansı var...
- İki aday arasında dikkat çeken oran
- Erdoğan'ın Hatay 'itirafına' sert yanıt
- Ünlü oyunculara 'belediye' şoku!
- AKP'nin valiliğinde ‘etkinlik’ paniği!
- Seçimden sonra yurttaşı bunlar bekliyor!
- Türkiye analizi: 'Son 10 yılın zirvesini görecek'
- ‘Pudra şekeriyle’ yanıt geldi!
- Bakan Koca'ya Hatay'da protesto
- Kral 3. Charles'a kanser teşhisi kondu!