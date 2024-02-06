Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de, önünde giden TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki Narin Sak (52) hayatını kaybetti, sürücü Ali Cemal Sak (55) ise hafif yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:55
Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Ankara-Eskişehir kara yolu 17'nci kilometresinde Ali Cemal Sak, kullandığı 26 AHM 241 plakalı hafif ticari araçla, önünde giden Bahadır Nalbant (43) idaresindeki 03 AEL 890 plakalı TIR'a çarptı.

Sürücü Ali Cemal Sak hafif yaralanırken, yanındaki Narin Sak ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Yaralılardan Narin Sak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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