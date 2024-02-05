Bartın'da feci olay... 7 yaşındaki çocuk seyir halindeki araçtan yola düştü!

Bartın'da seyir halindeki otomobilin açılan arka kapısından yola düşen 7 yaşlarındaki erkek çocuk, olaydan yara almadan kurtuldu. Çocuğun yola düştüğü anlar kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 18:32
Bartın'da feci olay... 7 yaşındaki çocuk seyir halindeki araçtan yola düştü!
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Olay, dün Bartın-Ankara yolunun Çatmaca Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Bartın istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin arka koltuğunda oturan çocuk, bir anda kapının açılmasıyla yere düştü.

Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup araçtan indikten sonra düşen çocuğun yanına koştu. Olayda çocuk yara almazken, sürücü çocuğu kucağına alıp otomobile tekrar bindirdikten sonra yoluna devam etti.

Olay anı başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.


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