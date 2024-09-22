Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer Erdem Aydın (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Zonguldak-Ereğli kara yolunun Delihakkı rampasında meydana geldi. Zonguldak yönüne giden B.T. idaresindeki hafif ticari araç, Ömer Erdem Aydın yönetimindeki 67 AEN 849 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü, evli ve 1 çocuk babası Aydın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Hafif ticari aracın sürücüsü B.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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