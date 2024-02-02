Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası gündemde: Merkez Bankası’nın başına kim atanacak?

Yayınlanma: 02.02.2024 - 23:22

Güncelleme: 02.02.2024 - 23:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasının ardından, yeni Merkez Bankası başkanının bu gece yayımlanacak Resmi Gazete’de duyurulması bekleniyor.

Atanacak ismin Para Politikası Kurulu üyelerinden biri olması öngörülüyor.

Para Politikası Kurulu’nda ise Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Yaşar Fatih Karahan, Hatice Karahan ve Fatma Özkul bulunuyor.

Bu isimlerin arasında en çok öne çıkan kişi ise Osman Cevdet Akçay.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Cevdet Akçay’ın seçim öncesi Erdoğan'ı ve ekonomi politikasını eleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Seçimlerden önce Habertürk televizyonunda Fatih Altaylı'ya yaptığı konuşmada Akçay, AKP iktidarının seçimi kazanması durumunda ekonomi politikalarının değişmeyeceğini ve faizleri yükseltmeyeceğini vurgulayarak, "Seçimi aynı iktidar kazanırsa hem Meclis hem de Cumhurbaşkanlığını aynı şekilde muhafaza edebilirlerse yaptıkları şeyin aslında tasdiki diye bakacaklar. Yoksa oyu almazdık insanlardan diyecekler. Seçimi kazanırlarsa daha realistik davranacaklarını sanmıyorum" dedi.