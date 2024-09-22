Hafriyat kamyonu 7 aracı biçti!
Hatay’da fren sisteminde çıkan arıza sonrası kum yüklü hafriyat kamyon 7 aracı biçti.
Edinilen bilgilere göre, kaza Defne ilçesi Harbiye Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kum yüklü Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 7 araca çarptı.
Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazaya sebep olan tırın fren sisteminde yaşanan arıza sonucunda kazanın yaşandığı ortaya çıktı.
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