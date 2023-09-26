Ortalık savaş alanına döndü: 3 aracı biçti, evin duvarını yıkıp içeri girdi!

Hatay’da fren sisteminde yaşanan araza sonrası park halindeki 3 araca çarpan ve evin duvarını yıkan taş yüklü traktör, ortalığı savaş alanına çevirdi.

İHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:32
Ortalık savaş alanına döndü: 3 aracı biçti, evin duvarını yıkıp içeri girdi!
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Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Seferli Mahallesi’nde yaşanan kaza sonucunda ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgilere göre; fren sisteminde arıza yaşanan taş yüklü traktörün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan traktör, park halindeki 3 aracı çarptıktan sonra evin duvarını yıkarak evin içerisine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda ve evde maddi hasar oluştu.


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