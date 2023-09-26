Ortalık savaş alanına döndü: 3 aracı biçti, evin duvarını yıkıp içeri girdi!
Hatay’da fren sisteminde yaşanan araza sonrası park halindeki 3 araca çarpan ve evin duvarını yıkan taş yüklü traktör, ortalığı savaş alanına çevirdi.
Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Seferli Mahallesi’nde yaşanan kaza sonucunda ortalık savaş alanına döndü.
Edinilen bilgilere göre; fren sisteminde arıza yaşanan taş yüklü traktörün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan traktör, park halindeki 3 aracı çarptıktan sonra evin duvarını yıkarak evin içerisine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda ve evde maddi hasar oluştu.
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