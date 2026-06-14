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Hafriyat kamyonu çarptı, tabela devrildi: Yol trafiğe kapatıldı!

Hafriyat kamyonu çarptı, tabela devrildi: Yol trafiğe kapatıldı!

14.06.2026 21:41:00
Güncellenme:
DHA
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Hafriyat kamyonu çarptı, tabela devrildi: Yol trafiğe kapatıldı!

Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı tabela devrildi, yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınları Uskumruköy çıkışında, seyir halindeki hafriyat kamyonu yolda bulunan yönlendirme tabelasına çarptı.

Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatılırken, kamyonun dorsesi ve tabelaya ait parçalar yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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