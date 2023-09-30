Hafriyat kamyonu uçuruma devrildi: 2 ölü

Yayınlanma: 30.09.2023 - 19:00

Güncelleme: 30.09.2023 - 19:58

Kaza, saat 16.00 sıralarında Marmara Adası Belediyesine bağlı Çınarlı Mahallesi Bedalan mevkisinde meydana geldi.

Maden firmasında çalışan Rahim Tandır yönetimindeki hafriyat kamyonu, moloz dökümü sırasında kayarak metrelerce sürüklenip, uçuruma devrildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Tandır ile kamyonda bulunan Avni Baki araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Rahim Tandır ve Avni Baki'nin, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İki kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.