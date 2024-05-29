Hafriyat kamyonundan düşen işçi, 34 günlük yaşam savaşını kaybetti

Aksaray'da, kontrol ettiği hafriyat kamyonunun üstünden beton zemine düşen Hasan Çiftçi (51), 34 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 14:56
Hafriyat kamyonundan düşen işçi, 34 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Aksaray-Adana kara yolundaki şantiyede, 25 Nisan’da saat 09.00 sıralarında 3 çocuk babası Hasan Çiftçi, kontrol için merdivenle hafriyat kamyonunun üzerine çıktı. Ardından dengesini kaybedip, beton zemine düşen Çiftçi, yaralandı.

KURTARILAMADI

Çiftçi, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Çiftçi, 34 gün sonra bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 


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