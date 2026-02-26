Hafriyat kamyonunun çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 13:18:00
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaralandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyon şoförünün yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı B.K. (14) adlı kız çocuğu, yaralandı. Kaza anı, çevredeki kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam, Kemalettin Mahallesi Papatya 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen B.K. isimli kız çocuğuna, caddede ilerleyen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 59 AFT 933 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Yere savrulan B.K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından bir süre bekleyen kamyon şoförü, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin polis ekipleri, şoförün yakalanması için çalışma başlattı.

