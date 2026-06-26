Hafta sonu 2 elektronik yabancı dil sınavı yapılacak

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, elektronik sınavların; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde yapılacağı belirtilerek, "e-YDS/İngilizce 47 salonda, e-YDS/Arapça/Rusça 22 salonda düzenlenecek.

Sınavlar, saat 13.45'te başlayacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler uygulanacak. 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 16.45'te sona erecek sınavlarda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı gün açıklanacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günleri açık tutulacak. Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek. İki sınava 7 bin 361 aday katılacak" denildi.

'SINAVLARDA 392 KİŞİ GÖREV YAPACAK'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, açıklamada, "e-YDS/İngilizceye 5 bin 321, e-YDS/Arapça/Rusçaya ise 1538'i Arapçadan, 502'si Rusçadan olmak üzere toplam 2 bin 40 aday başvurdu. Sınavlara katılacak 15 engelli aday için elektronik sınav merkezlerinde ve binalarda gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 62 aday bu haktan yararlandı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlarda emniyet görevlisi dahil 392 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.