Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı!

16 Ağustos 2022 Salı, 07:38

Sağlık Bakanlığı tarafından 1-7 Ağustos tarihleri arasındaki Covid-19 tablosu yayımlandı. Yayımlanan haftalık Koronavirüs tablosuna göre, 232 bin 253 kişide Koronavirüs vakası tespit edildi. 380 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 447 bin 132 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tablodaki diğer verilere göre koronavirüste toplam Vaka Sayısı 16 milyon 528 bin 070 oldu. Toplam vefat sayısı ise 100 bin 058’e ulaştı.

25 TEMMUZ-1AĞUSTOS VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki Kovid-19 tablosuna göre; 406 bin 322 kişide koronavirüs vakası tespit edilmiş, 337 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.