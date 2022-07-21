Son Dakika: Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 00:24

Sağlık Bakanlığı’nın bugün yayınladığı ‘Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu’ 11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasını kapsıyor.

Bu hafta içerisinde 226 bin 532 vaka ortaya çıkarken 96 kişi yaşamını yitirdi, 124 bin 732 kişi ise iyileşti. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71’e, toplam can kaybı ise 99 bin 184’e ulaştı.





GEÇEN HAFTA VAKA SAYISI 117 BİNDİ

4 Temmuz ile 10 Temmuz arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 117 bin 95, can kaybı 31 ve iyileşen sayısı 61 bin 47 kişi olarak açıklanmıştı.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.