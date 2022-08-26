Haftanın son iş gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

26 Ağustos 2022 Cuma, 10:14

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka-Düzce kavşakları kesimi 5-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun 1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çavdır-Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Çavdır-Söğüt istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Karacasu-Tavas yolunun 19-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri-Niğde yolunun 57-63. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Ankara-Konya yolunun Gölbaşı şehir geçişi 4-6. kilometrelerinde köprü genişletme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 50-63. kilometrelerindeki yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Tokat-Sivas il sınırı-Yıldızeli yolunun 3-13. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



