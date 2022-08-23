Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerindeki (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'ndaki K18 Batıkent Kavşağı'nın İstanbul istikametinde yürütülen genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle kavşağın toplama, ayrım ve katılım kolları trafiğe kapatıldı. Bu bölgede sürücüler alternatif kavşak kollarına yönlendiriliyor.
Bekirpaşa Otoyol Kavşağı-D-100 bağlantı yolunda, bölünmüş yolun 129-130. ve 145-146. kilometrelerinde bugün 22.00 ile yarın 06.00 saatleri arasında sağ taşıma (Ankara-İstanbul istikameti), yarın 22.00 ile 25 Ağustos Perşembe 06.00 saatleri arasında sol taşıma (İstanbul-Ankara istikameti) şeritleri trafiğe kapatılacak. Söz konusu mevkide ulaşım D-100 kara yolundan gerçekleştirilecek.
Çanakkale-Balıkesir yolunun 0-17. kilometreleri, köprü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ağır tonajlı araçlar için trafiğe kapatıldı. Bu araçlar için ulaşım Yaylacık, Dörtyol, Çamavşar, Gökçeler istikametinden devam ediyor.
Söğüt-Seydikemer yolunun 0-59. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde yürütülen genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerindeki (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Eleşkirt-Ağrı yolunun 62-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Şort tacizine tepki
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- Davutoğlu'na 'çarpı' attı, 'halifemiz RTE' dedi
- Canlı yayında tacize uğradı: İzleyiciler fark etti
- Mahkeme 'erişim engeli' kararı aldı
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Dugina'nın aracına bomba koyan suikastçının görüntüleri!