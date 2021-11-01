Hakan Aygün, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını ve bakanlarını açıkladı: 'Birinci ağızdan duydum'
Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve yardımcılarını açıkladı.
Yayın hayatına yeniden başlayan Flash TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hakan Aygün, Millet İttifakı'nın adayını ve olası bakanlarını açıkladı.
"Birinci ağızdan duydum" diyerek açıklayan Aygün, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.
AKŞENER BAŞBAKAN OLACAK MI?
Aygün, "Akşener Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı konumunda. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu da bu şekilde, onların olacağı bir modelle seçime gidilecek" dedi.
Hakan Aygün, Ali Babacan’ın 'ekonomi'den sorumlu olacağını, Davutoğlu’nun AB’den, Temel Karamollaoğlu’nun da 'teknoloji’den sorumlu olacağını ileri sürdü.
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