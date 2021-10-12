Millet İttifakı'nın yıl sonu hedefi

12 Ekim 2021 Salı, 09:17

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin neden olduğu kurumsal tahribata karşı sistem değişikliği için bir araya gelen altı muhalefet partisi, bir yandan da ittifak çalışmalarını hızlandırdı.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre; Genel Başkanların doğrudan dahil olduğu sürecin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti (DP) arasındaki görüşmeler hız kazandı.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmeleri için genel başkan yardımcıları tarafından yürütülen görüşmeleri yeterli bulmayan liderler, çalışmalara doğrudan katılma kararı aldı.

Yüz yüze ve telefonla ikili görüşmeler gerçekleştiren liderler, bu temasların daha sık bir şekilde sürdürülmesinden yana.

Son olarak İYİ Parti ile DP ve CHP ile Saadet Partisi Genel Başkanları tarafından gerçekleştirilen ikili görüşmelerde de bu konu ele alındı.

Muhalefet kulislerinden edinilen bilgiye göre, liderlerin ikili görüşmelerinde ele alınan ilk konu, Millet İttifakı’nın geleceği oldu.

İttifak üyesi CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve DP liderleri, ittifaka AKP’den ayrılan isimler tarafından kurulan DEVA ve Gelecek Partisi’nin de dahil edilmesi konusunda hemfikir.

Kamuoyu araştırmalarında da ittifak genişletilmesi konusunda olumlu dönüşler olduğunu kaydeden liderler, ikili görüşmelerde de bu konuyu ele alıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a önümüzdeki aylarda ittifaka katılım için teklif yapacağı da ifade edildi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da Akşener’i bu konuda, “Dostlarımızla bir arada olmalıyız. AKP’yi hep birlikte yeneceğiz” mesajını ilettiği öğrenildi.

Altı siyasi parti liderinin ikili görüşmelerinde ele aldığı bir diğer konu ise güçlendirilmiş parlamenter sistem oldu.

Buna göre, genel başkan yardımcıları tarafından yürütülen çalışmayı yakından takip eden parti liderleri, ikili görüşmelerde karşı tarafa kendi kriterlerini anlatıyor. Dün gerçekleştirilen Temel Karamollaoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde de bu konunun ele alındığı kaydedildi.

Altı muhalefet partisi, genel başkanların bir arada verdiği görüntünün seçmen tarafından da olumlu karşılandığı görüşünde.

İTTİFAKTA İKİLİ ZİRVE

Dün Millet İttifakı üyesi partilerin liderleri iki ayrı adreste bir araya geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti.

Görüşmede, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı konusunun ele alındığı, tek aday konusunda DP’nin dile getirdiği çekincelerin görüşüldüğü ifade edildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ağırladı. Hukukçu kurmayların da eşlik ettiği görüşmede, Karamollaoğlu’nun güçlendirilmiş parlamenter sistemin, eski sisteme benzememesi ve milli iradenin tam olarak yönetime yansımasını istediği dile getirildi.

Görüşmenin ardından kamuoyunun gündemindeki konuları değerlendiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “siyasi cinayetler” iddiasını gündeme getirdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İl Başkanları Toplantısı'nda kullandığı, "Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz" sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi Yönetmek bir partinin tekelinde mi? Bu soruların yanıtını verdi mi acaba Sayın Erdoğan? Bu cümlenin anlamı nedir? Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu kaçıracak hiçbir tavır bizden kaynaklanmayacaktır. Bu iktidar değişecek" dedi.