Hakan Fidan'dan yeni SDG mesajı: 'Bu uzlaşmaz tavır...'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan'ın gündeminde Suriye'de artan gerilim ve SDG vardı. Fidan, "SDG'nin teröre artık veda etmesi gerekmektedir. Bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı.

"KARAMSAR BİR TABLOYA YOL AÇTI"

Fidan basın toplantısında şu ifadeleri kaydetti:

"ürkiye olarak temennimiz, Suriye'ye istikrar getirecek bir mutabakata varılmasıdır. Öte yandan, Halep'te sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılar, SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmış ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açmıştır.

Gelinen noktada, SDG'nin elindekileri her ne pahasına olursa olsun koruma ısrarı, Suriye'nin huzur ve istikrara kavuşmasının önündeki en büyük engeldir. Bu uzlaşmaz tavır, Suriye'nin ve bölgemizin gerçeklerine aykırıdır. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir.

SDG'nin teröre artık veda etmesi gerekmektedir. Bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır.

"TÜRKİYE BARIŞIN GARANTİSİ"

Değerli arkadaşlar, bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır ve Türkiye, bölgede barışın ve istikrarın garantisi olmaya devam edecektir.

Bu hedef doğrultusunda sorumlu, ilkeli ve yapıcı bir dış politika izlemeye devam edeceğiz. Diyalogdan, diplomasiden ve adaletten yana tutumuzu sürdüreceğiz.

Ulusal güvenliğimiz açısından Suriye'deki olayların seyri bizim için fevkalede önemlidir. Yakından takip ediyoruz. Gerekli bölgesel ve uluslararası ortaklarımızla da bir koordinasyon ve irtibat halindeyiz."