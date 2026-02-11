Hakan Fidan’ın ‘PKK Irak’ta barınamayacak’ sözlerini eski Bağdat Büyükelçisi Ünal Çeviköz Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘Irak’taki terör unsurlarının Türkiye’ye tehdit olabilecek gücünün kalmadığını düşünüyorum’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki akşam katıldığı CNN Türk yayınında, gazeteci Ahmet Hakan’ın “Suriye’den sonra Irak’taki PKK varlığı da büyük bir mesele haline mi gelecek” sorusuna “Evet” yanıtını verirken, “Irak devleti bu konuda bir irade koymak zorunda kalacak” dedi.

‘ÇOK UZAK OLMAYAN BİR ZAMANDA DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR’

“Sincar orada duramayacak mı” sorusunu Fidan, “Duramaz, durmaması lazım normal şartlar altında. Başka dinamikler var, o dinamiklere girmek istemiyorum” diye yanıtladı. Bakan Fidan, “Sincar dağında askeri unsurların çok olduğu yerler var. Mahmur’da daha sivil organların olduğu bir kamp var. Ve Kandil, Kandil bir mağaralar topluluğu. Burada daha fazla komuta kontrol unsurları var ama biz Pençe-Kilit harekâtının kapsadığı alana, vadinin hemen öbür tarafına baktığımız zaman Gare bloğunda asıl yüklenmeleri var. Bu üç alana baktığımızda, Gare ve ötesi, Sincar alanı, unsurların daha fazla yoğunlaştığı yer. Buralar, geniş alanların işgaline yol açan yerler. Buralarda ben çok uzak olmayan bir zamanda birtakım değişiklikler olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu. Ahmet Hakan, “Bir süre sonra Irak, ‘Ben egemen bir devletim, benim topraklarımın içinde silahlı örgüt olamaz’ noktasına mı gelecek” diye sorarken Fidan buna da “Evet” cevabını verdi.

‘TEHDİT OLABİLECEK GÜÇLERİNİN KALMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Hakan Fidan’ın açıklamalarını, 2004 ile 2007 yılları arasında Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi olarak görev yapan Ünal Çeviköz, Cumhuriyet’e değerlendirdi. Çeviköz, Irak’taki PKK varlığı ile ilgili, “Esas karargâhın Kandil olduğunu biliyoruz. Sayılarının kaç olduğu ile ilgili ise kesin, güvenilir bir veri yok. Zira PYD-YPG'nin Suriye'deki mevcudiyeti 60-70 bin olarak ifade ediliyordu. Bunun büyük bir kısmının Arap aşiretler olduğu anlaşıldı. Arap aşiretler SDG’den ayrıldıktan sonra, PYD-YPG kaldı tek başına. Öz PYD-YPG'nin de 6 bin 7 bin olduğu söylendi. Yani rakamlar farklı kaynaklara göre değişiyor” dedi.

“Irak’taki PKK unsurları Türkiye için bir tehdit mi” sorusunu Çeviköz, “Irak ve Suriye'deki son gelişmeler örgütü ciddi şekilde sıkıntıya soktu. Amerika’nın kendilerini yalnız bıraktığı düşüncesi içerisindeler. Bunun moral çöküntüsünü yaşıyorlar. Türkiye'de de çok fazla mevcudiyetleri kalmamıştı. Irak'ta da zaten uzunca bir süredir devam ediyor operasyonlar. Anlaşılan, bayağı sindirildiler ya da temizlendiler. Ciddi bir tehdit haline gelebilecek bir varlıkları ya da güçlerinin, en azından psikolojik olarak kalmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

TAHLİYE SENARYOLARI NEREYE ÇIKAR?

Bakan Fidan’ın “Uzak olmayan bir zamanda değişiklikler öngörüyorum” sözleri ile ilgili Çeviköz, “Müzakereleri ayrıntılı bir şekilde o biliyor. Büyük olasılıkla birtakım yerlerde hâlâ temaslar var. Ya da o temaslardan gelen bilgiler kendisine aktarılıyor” ifadelerini kullandı.

Çeviköz, örgüt üyelerinin Irak’tan olası tahliyesi sonrası oluşabilecek senaryo ile ilgili, “Kandil'dekilerin nereye gidebileceklerini ben şu anda bilemiyorum. Süleymaniye’de konuşlu Kürdistan Yurtseverler Birliği, PKK’ya çok yakın. Erbil'de konuşlu Kürdistan Demokrat Partisi ise Barzani'nin kontrolünde. Eskiden beri, Barzani'nin KDP'si ile PKK'nın çok iyi bir uyum içinde olmadığını biliyoruz. KYB tarafına gitme ihtimalleri ağır basıyor. Ama buna İran'ın nasıl bir tepki göstereceği meselesi de var. İran’ın başında PJAK diye bir bela var, biliyorsunuz. PJAK da devamlı, Irak topraklarından İran'a müdahalede bulunuyor. Onların da bizim gibi Kürt terör örgütleriyle ilgili sıkıntıları var” sözlerini sarf etti.