Hakan Fidan, Katar'da Hamas üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.

Hakan Fidan, Katar'da Hamas üyeleriyle görüştü
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AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 20:35

Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Hakan Fidan'ın Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.



Etiketler: #Hamas #Dışişleri bakanlığı #dışişleri

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