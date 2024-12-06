Hakan Fidan, Katar'da Hamas üyeleriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.
Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Hakan Fidan'ın Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan, Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü. pic.twitter.com/2CDXYUAU9T— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 6, 2024
Etiketler: #Hamas #Dışişleri bakanlığı #dışişleri
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