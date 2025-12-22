Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'dan Şam ziyareti: Şara ile görüşecekler

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.12.2025 13:09:00
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la birlikte Suriye’nin başkenti Şam’da geçici yönetimin lideri Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye'nin başkenti Şam'a bugün çalışma ziyaretinde bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Güler ve Kalın, çalışma ziyareti çerçevesinde Suriye geçici yönetim lideri Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşecek.

Görüşmelerde siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla Türkiye-Suriye ilişkilerinin son bir yıllık seyrinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi ve 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması sürecinin gidişatının ele alınması öngörülüyor.

Ziyarette ayrıca, İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle Suriye’nin güneyinde beliren güvenlik riskleri üzerinde durulması bekleniyor.

