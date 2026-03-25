Hakan Sabancı'nın hayatı araştırılıyor. Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan ve Kerim Sabancı, Didem Soydan ile Burak Elmas'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Hande Erçel'in yurt dışında olduğu öğrenildi. Peki, Hakan Sabancı kimdir, kaç yaşında? Hakan Sabancı kimin oğlu? Hakan Sabancı neden gözaltına alındı?

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

HAKAN SABANCI KİMİN OĞLU?

HAKAN SABANCI ÖZEL HAYATI

Hakan Sabancı ve Hande Erçel, 3 yıla yakın süren ilişkilerini Ağustos 2025'te noktaladı. Evlilik beklentisiyle gündeme gelen çift, ayrılık sonrası fotoğraflarını silerek yollarını ayırdıklarını doğruladı.

HAKAN SABANCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski manken ve sunucu Güzide Duran, model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı