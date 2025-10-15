Hakan Tosun’un ölümünde ‘delil karartma’ iddiası: ‘Saldırganların ailesi kamera kayıtlarına el koydu’

İstanbul Esenyurt’ta saldırıya uğradıktan sonra önceki gün yaşamını yitiren çevre aktivisti ve gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

Saldırıyla ilgili olarak 18 yaşındaki A.M. ve 24 yaşındaki A.Ş. tutuklanırken Tosun’un kız kardeşi Öznur Tosun, ağabeyinin cinayetinin arkasında planlı ve organize bir eylem olduğunu savundu.

Öznur Tosun, ortaya çıkan yeni görüntülerini şüphelilerin Emniyet’te verdiği ilk ifadeleri çürüttüğünü söyledi. Tosun, ağabeyinin bir olaya tanıklık ettiği için hedef alındığını düşündüğünü belirtti. Öznur Tosun, “Bir alışverişe mi şahit oldu? O 24 ve 18 yaşındaki gençlerin arkasında kim var?” ifadelerini kullandı.

Öznur Tosun, ağabeyinin kamerasının ve telefonunun kendilerine teslim edilmediğini de açıklarken ağabeyinin, olay yerinin yakınında çeşitli hastaneler olmasına rağmen daha uzak mesafede olan Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’ne götürüldüğüne dikkat çekti. Tosun, 10 Ekim’i 11 Ekim’e bağlayan gece Esenyurt’ta evine giderken saldırıya uğramıştı.

BAKANDAN SORU ÖNERGESİ

Olaya ilişkin CHP İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan’ın soruları arasında “Hakan Tosun’un herhangi bir şikâyeti, can güvenliği ile ilgili bir şüphesi olduğuna dair müracaatı var mıdır? Varsa bu konuda hangi tedbirler alınmıştır”, Hakan Tosun’un ailesi polise kayıp ihbarında bulunmasına rağmen, Tosun hastaneye kaldırıldığında 27 saat ailesine haber verilmemesi nasıl açıklanmaktadır?” dikkat çekti.

Öte yandan Tosun’un darp edilip bırakıldığı noktada dükkânı bulunan bir esnaf, katil zanlılarının ailelerinin kamera kayıtlarını aldığını iddia etti. Esnafın ifadesine göre, olaydan sonraki sabah polis iki kez dükkâna gelerek kamera kayıtlarını yerinde inceledi ancak kayıtların olduğu herhangi bir cihaza el koymadı. Polisin ayrılmasının ardından ise tutuklanan sanıklardan birinin bölgede elektrikçilik yapan ve tanınan ailesi, dükkâna gelerek “Senin kameran bize lazım” dedi ve olayı gören kamerayı kayıt cihazıyla birlikte alıp götürdü.

‘BİZDEN ALIRLAR’

Esnaf, ailenin polisin tekrar gelmesi durumunda, “Görüntülerin bizde olduğunu söylersin, bizden alırlar” dediğini de aktardı. Bir başka iddiaya göre ise sanıklardan birinin babası, polislerle bir restoranda bir araya geldi. Babanın polislere, “Benim çocuğum bir tokat attı. Yapan başkasıdır, benim çocuğum öldürmedi. Biz de öldüreni arıyoruz” dediği öne sürüldü.

---

Tosun’un cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Sevenleri saat 13.00’te Nurtepe Metro Durağı’ndan Nurtepe Cemevi’ne yürüyecek.