Hakim, öğretmen eşini darbedip tehdit etti iddiası: ‘Komşular zor kurtardı’

Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yürüten C.G.’nin karısı M.G.’ye yumruk attığı ve ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

Ekran Haber'in aktardığına göre, olay hakkında darp raporu alan öğretmen M.G., hakim eşi C.G.'den şikayetçi olurken, koruma ve tedbir kararı talep etti.

Şiddete uğramasının ardından evden kaçtığını ve komşusundan yardım istediğini belirten M.G., hakim eşinden şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uğradığı öne sürülen şiddetin ardından hastaneye başvurarak darp raporu alan genç öğretmenin fiziksel şiddeti belgelemesinin ardından olaya ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı.