Hakim Oktay Tabu, uzun namlulu tüfeklerle poz verdi

Yayınlanma: 29.05.2024 - 14:03

Güncelleme: 29.05.2024 - 14:03

İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, ruhsatlı silahlarını makamının yanındaki dinlenme odasında sergiliyor. Ziyaretçileri olan hakimler ve savcılarla silahların önünde poz veren ve bunları sosyal medyada da paylaşan Tabur'un Porsche Taycan otomobilinin de çok konuşulduğu belirtiliyor.

BirGün yazarı Timur Soykan, Tabur'a silahlarını ve arabasını sordu, "sorun yok" yanıtını aldı. Soykan'ın "Hâkimin şov cephaneliği" başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

"1971, Elazığ doğumlu Hakim Oktay Tabur, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yaptıktan sonra 2016 Haziran ayında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı. Türkiye ile ABD arasında diplomatik krize dönüşen Rahip Andrew Graig Brunson Davası’na baktı. (...) Ocak 2021’de ise Hakimler Savcılar Kurulu tarafından İzmir İlk Derece Adli Yargı Komisyon Başkanlığı görevine getirildi.

PORSCHE TAYCAN OTOMOBİLİ VAR

İzmir Adliyesi’nde Hâkim Oktay Tabur’un şaşalı hayatı uzun dönemdir dillerden düşmüyor. Oktay Tabur, Porsche Taycan otomobil kullanıyor ve zaman zaman adliyeye bu lüks araç ile geliyor.

Ancak asıl sürpriz ilk kez yayınlayacağımız fotoğrafta… Söz konusu fotoğraf, Oktay Tabur’un makam odasının arkasındaki dinlenme odasında çekildi.

Dinlenme odasındaki metal panoya 13 tabanca ve 7 uzun namlulu tüfek asılmış. Oktay Tabur ile poz verenler ise; Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Şirin Işık ve Murat Gülaç... 2 Mayıs günü İzmir Adliyesi’ni ziyaret eden HSK müfettişlerinin dinlenme odasındaki bu cephaneliği görünce inceleme başlatması gerekiyor ancak onlar hatıra fotoğrafı çektirmiş.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığım Oktay Tabur, silahların kendisine ait olduğunu doğrulayarak ‘Dinlenme odam, hepsi ruhsatlı silahlar, benim silahlarım. Uzun namlulu olanlar ruhsatlı av tüfekleri’ dedi.

‘Haber değeri varsa haber yapabilirsiniz’ diyen Oktay Tabur şöyle devam etti: ‘Çekineceğim hiçbir şey yok. Benim odama Yargıtay Başkanı, Adalet Bakanlığı Müfettiş Kurulu Başkanı, hepsi gelmiş, hepsi de beğenmiş, takdirlerini illetmiş insanlar.’

‘BORSADA İŞLEM YAPIYORUM’

Porsche Taycan marka otomobili olduğunu da doğrulayan Oktay Tabur, paranın kaynağı hakkındaki soruma ise şöyle yanıt verdi: ‘Ben borsada işlem yapıyorum. Eyvallah paranın kaynağında hiç şüphe yok. Mal beyanlarımız var. Bizim arabamızın ne zaman, nasıl alındığını da Adalet Bakanlığı’na bildirmişiz. Herkesin bildiği, herkesin farkında olduğu bir konu.’