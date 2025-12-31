'Hakim önce kuryeye çarptı sonra hastaneden kaçtı' iddiası

Ankara Adliyesi'nde görevli bir hakimin 30 Kasım Pazar günü yolda bulunan bir motokuryeye çarptığı iddia edildi.

Ekran Haber’in aktardığına göre, kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motokurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan hakimin, olay sırasında ‘alkollü’ olduğu ileri sürüldü. Bunun üzerine, etanol testi için Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılacak test öncesi hakimin hastaneyi terk ettiği ileri sürüldü.

Buna göre hakimin, etanol testi vermeden hastaneden ayrılmasına ilişkin görevli doktor tarafından tutanak düzenlendi.