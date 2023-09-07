Hakim ve savcı yardımcısı alımı ne zaman? Hakim ve savcı yardımcılığı başvuru şartları neler?

Hakim ve savcı yardımcısı alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacağını söyledi. Peki, Hakim ve savcı yardımcısı alımı ne zaman? Hakim ve savcı yardımcılığı başvuru şartları neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:24
Hakim ve savcı yardımcısı alımı ne zaman? Hakim ve savcı yardımcılığı başvuru şartları neler?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bin hakim ve savcı alımı yapılacağını belirtti. 1000 hakim ve savcı alımı başvuru şartları ve sürecin ayrıntıları merak edildi. Peki, Hakim ve savcı yardımcısı alımı ne zaman? Hakim ve savcı yardımcılığı başvuru şartları neler?

HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN VE ŞARTLARI NELER?

Hakim ve savcı yardımcılığı başvuru şartları ve tarihleri henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde Adalet Bakanlığı tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla alım sürecinin başlaması bekleniyor.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI NEDİR?

Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. 3 yıllık hakim ve savcı yardımcılığı temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç döneme ayrılacak. Temel eğitim döneminde hâkim ve savcı yardımcıları taleplerine ve teşkilatın ihtiyaç durumuna göre ‘hakim yardımcısı’ ve ‘savcı yardımcısı’ şeklinde görev ayrımına tabi tutulacak.


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Adalet Bakanlığı başvuru şartları hâkim ve savcı HAKim Recep Tayyip Erdoğan

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