Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:48

Güncelleme: 06.09.2023 - 10:50

İstanbul’da yaşayan azınlıklara yönelik saldırıların düzenlendiği ve "tarihi utanç" olarak nitelendirilen 6-7 Eylül'de yaşanan pogromun 68’ıncı yıl dönümünde yurttaşlar 6-7 Eylül'de neler yaşandığını merak etti. Peki, 6-7 Eylül Olayları nedir? 6-7 Eylül Olayları ne zaman oldu? 6-7 Eylül Olayları'nda ne yaşandı? 6-7 Eylül Olayları'nda hangi hükümet iktidardaydı?

6-7 EYLÜL OLAYLARI'NDA NELER YAŞANDI?

6 Eylül 1955 günü Selanik’te Mustafa Kemal Atatürk’ün evinin bombalandığı şeklinde bir haber radyodan duyuldu. Ardından İstanbul'da Expres Gazatesi tarafından yapılan yıldırım baskı ile haber iyiden iyiye yayıldı. Kıbrıs müzakereleri nedeniyle mevcut olan gergin atmosfer bir anda yaşanan bu olay ülkedeki azınlıklara karşı eylemlere dönüştü.

Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde protesto mitingleri ve yürüyüşler yapıldı. Aynı günün akşamı İstanbul’daki gösteriler olayı protestodan çıkıp azınlıklara karşı saldırılara dönüşmeye başladı. İstanbul’da yaşayan azınlıklara yönelik saldırı ve yağma başladı. Olaylar sırasında ölenler oldu.

OLAYLARIN ACI BİLANÇOSU

Mahkeme tutanaklarınca, 4.214 ev, 1.004 işyeri, 73 kilise, bir sinagog, iki manastır, 26 okul ile aralarında fabrika, otel, bar gibi yerlerin bulunduğu 5.317 mekân tahrip edilip yağmalandı.

Haberin yayılmasının ardından başta Kıbrıs Türk’tür Derneği üyeleri olmak üzere diğer gençlik örgütlenmeleri, meslek kuruluşları ve DP Gençlik yapılanmaları sokaklara döküldü. Kıbrıs Türk’tür Derneği kapatıldı.

Hükümet olaylar ile bağlarının olduğunu reddetti.

Atatürk’ün evinin bombalandığı haberinin, hükümet tarafından sermayeyi millileştirme ve etnik yapıyı homojenleştirme için kılıf olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Hükümet yetkilileri olayların faili olarak komünistleri işaret etti.

Aralarında Aziz Nesin, Nihat Sargın ve Kemal Tahir’in bulunduğu bazı aydınlar hakkında dava açıldı.

6-7 EYLÜL OLAYLARI'NDA HANGİ HÜKÜMET İKTİDARDAYDI?

Olayların başladığı saatlerde İstanbul'da olan başbakan Adnan Menderes saldırıların kontrol edilememesi üzerine Sapanca'dan çağrıldı ve sıkıyönetim ilan edildi. Olaylarla ilgili olarak önce 3.151 kişi tutuklandı. Sonradan bu sayı 5.104'e yükseldi. 10 Eylül 1955 günü dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik istifa etti.

6-7 EYLÜL OLAYLARI HAKKINDA YAZILAN KİTAPLAR

Son Eylül

Salkım Salkım Asılacak Adamlar

Beyoğlu'nun En Güzel Abisi

Bir Yerde Bir Gül Ağlar

Elenika

Kurtarılmış Haziran

Haymatlos

İstanbullu Elefteria

En Hüzünlü Eylül

Hulki Bey ve Arkadaşları

Güvercinler