Hakim ve savcıların atama kararları Resmi Gazete'de

25 Haziran 2022 Cumartesi, 01:30

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 19 Haziran tarihli kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla 5 bin 75 adli yargı hakim ve savcı yeni görev yerlerine atanmış oldu.

HSK kararıyla idar yargı hakim savcılarının görev yeri değişiklikleri de yapıldı ve bu kapsamda 351 idari yargı hakim ve savcısının da görev yeri değişti.

Yeni atanan başsavcılar şu isimler oldu:

Antalya: Zafer Koç

Bursa: Ramazan Solmaz

Konya: Halil İnce

Kayseri: Habib Korkmaz

Eskişehir: Ali Yeldan

Kocaeli: Ferhat Kapıcı

Gaziantep: İsmail Karataş

Şanlıurfa: Cuma Çoban

Çorum: Ahmet Bektaş

Van: M. Nadir Yağcı

Muğla: Oğuzhan Dönmez

Bolu: Ali Keleş

Kırşehir: Soner Aygün

Ordu: Hasan Uçak

Gümüşhane: Tuba Ersöz

Karaman: Ali İhsan Akdoğan

Yalova: Duygu Bayar

Yozgat: Recep Sevgili

Sinop: Mesut Pektaş

Kastamonu: Ercan Ceylan

Bilecik: Burak Olgun

Osmaniye: Uygur Kaan Ansay

Hakkari: Harun Ünlüsoy

Bitlis: Durmuş Ali Karakoca

Kars: Abdullah Amanvermez

Uşak: Bozan Çevik

Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren