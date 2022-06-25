Hakim ve savcıların atama kararları Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 5 bin 75 adli yargı hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Hakim ve savcıların atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 19 Haziran tarihli kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla 5 bin 75 adli yargı hakim ve savcı yeni görev yerlerine atanmış oldu.
HSK kararıyla idar yargı hakim savcılarının görev yeri değişiklikleri de yapıldı ve bu kapsamda 351 idari yargı hakim ve savcısının da görev yeri değişti.
Yeni atanan başsavcılar şu isimler oldu:
Antalya: Zafer Koç
Bursa: Ramazan Solmaz
Konya: Halil İnce
Kayseri: Habib Korkmaz
Eskişehir: Ali Yeldan
Kocaeli: Ferhat Kapıcı
Gaziantep: İsmail Karataş
Şanlıurfa: Cuma Çoban
Çorum: Ahmet Bektaş
Van: M. Nadir Yağcı
Muğla: Oğuzhan Dönmez
Bolu: Ali Keleş
Kırşehir: Soner Aygün
Ordu: Hasan Uçak
Gümüşhane: Tuba Ersöz
Karaman: Ali İhsan Akdoğan
Yalova: Duygu Bayar
Yozgat: Recep Sevgili
Sinop: Mesut Pektaş
Kastamonu: Ercan Ceylan
Bilecik: Burak Olgun
Osmaniye: Uygur Kaan Ansay
Hakkari: Harun Ünlüsoy
Bitlis: Durmuş Ali Karakoca
Kars: Abdullah Amanvermez
Uşak: Bozan Çevik
Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- ‘Böyle giyinemezsiniz’
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Yolumuz Cumhuriyet'
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'