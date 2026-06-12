Hakimi odasında vuran savcıya hapis cezası: 'Belli ki savcı bu işi çok bilmiyor'

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 13 Ocak'ta 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odasında ziyaret ettiği tartışma sonrası silahla ateş edip yaraladı.

Savcı Kılıçarslan, ikinci kez ateş etmek istediği sırada ise odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü çaycı Yakup K. tarafından müdahale edildi. Hakim Kahraman olaydan yaralı olarak kurtulurken savcı Kılıçarslan hakkında iddianamede ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘silahla ve zincirleme şekilde tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

Davanın ikinci duruşması İstanbul Adliyesi 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ve tarafların avukatları katıldı.

MÜTALAADA 42 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında sanık Kılıçarslan hakkında ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘silahla ve zincirleme şekilde tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından, 20 yıldan 42 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

'TUTUKLU YARGILANMAMA GEREK YOKTU'

Tutuklu sanık savcı Kılıçarslan, "Tutuklu bir dosyada iki buçuk ay sonrasına duruşma günü verildi ve ara celsede savcı beyin mütalaasını sunması istendi. Duruşmaya iki gün kala; ben hiç duruşma savcılığı yapmadım, soruşturma savcılığı yaptım ancak duruşma savcısı, 68 gün sonra iddianameyi önümüze kopyala-yapıştır şekilde koydu. Belli ki savcı bu işi çok bilmiyor, işten bir haber. Sevgili babam 30 yıl bu mesleğe hizmet etti. Yani müsnet suçtan yargılanmamı anlamıyorum. Herkesin huzurunda çelişkiler, yalanlar var. İlk celseden sonra tutuklu yargılanmama gerek yoktu" dedi.

'HABERLER BUNA SEBEP OLDU'

Sanık Kılıçarslan basına dönerek, "Sizin yaptığınız haberler de buna sebep oldu, durumu manipüle ettiniz" dedi. Daha sonra Kılıçarslan, “Mağdur aslında gizli sanık burada. Buraya geldi, fasa fiso olaylar anlattı. Gazetecilerin de bunu kelime kelime yazmasını istiyorum. Bana sosyal medyada terörist diyenler oldu" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA SAVCISINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçarslan, duruşma savcısına yönelik bulunduğu söylemler nedeniyle duruşma savcısı tarafından, "Bakın size bir şey söylemiyorum ama şahsıma yönelik bir şey söylemeyin" diye uyarıldı. Bunun üzerine sanık savcı, "Rica ediyorum, bu savcıyı susturur musunuz?" dedi. Duruşmada kısa süreli gerginlik yaşandı.

"SAVCI BEY'İN HUKUKLA HUKUKLA HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Sanık Kılıçarslan, “Siz benim normalde silah taşımadığımı, sadece o gün taşıdığımı iddia ediyorsunuz. Sorun arkadaşlarıma; ben her zaman silah taşıyorum. Hayret bir şey. Ben liyakatsız derken inanın çok hafif söylüyorum. Bu kadar gaddarca muameleye maruz kalan saldırır, ben saldırmıyorum. Savcı Bey, ‘şüpheden sanık yararlanır’ bu size bir şey çağrıştırıyor mu? Şüpheden sanık yararlanır’ın adeta üstünde tepiniyor. Savcı Bey’in hukukla hiçbir ilgisi yok, hukuku çiğniyor. İnanamıyorum, ben Cumhuriyet savcılığı mı yaptım? Bu arkadaş başka bir meslekten geliyor herhalde. Ama ben bunu neden yaptığını biliyorum; ilgisizlikten ve korkusundan. Korku en büyük hastalıktır. Şu mütalaayla toplumun zekasıyla alay ediyor ve toplumun zekasını düşürüyor. Tamam, medyadan korktunuz, sosyal medyadaki 18 yaşındaki ergenlerden korktunuz ama başka bir mütalaa verebilirdiniz. Savcı, 68 günde kopyala-yapıştır yapmayı becerebilmiş. Dosyada benim kullanımımda olup olmadığı belli olmayan bir mail adresi var. Ben iki sene aile içi şiddet ve kadına şiddet bürosunda görev yaptım. En çok karşılaştığımız suç, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek. Yani bu inanılmaz bir şey. Buraya da direkt kopyala-yapıştır yapılmış. Nasıl verileri ele geçirmişim? İsteyin bakanlıktan, isteyin jandarmadan. Ben bunları nereden ele geçirmişim? Savcı iyi ki duruşma savcısıymış, soruşturma savcısı olsaymış yazık bu millete, vatana" dedi.

"CEP TELEFONUNA GİRDİM"

Sanık Kılıçarslan "Evet hatalı bir ilişkiydi. Ama evlenme gibi bir isteğim vardı. Müşteki benim evimdeydi. Birlikte vakit geçiriyorduk. Bir ara cep telefonuna girdim onun. Mesaj uygulamasında arşivlenmiş mesaja bastım. Bir kız arkadaşı ile mesajına baktım. Avukat arkadaşı ‘Aslı seni bununla tanıştırmak istiyorum’ diyor Aslı da ‘Ya olabilir’ diyor. Kesinlikle hayır demiyor. Bu anlattığım şey sizlere basit gelebilir. Üzerime bir ağırlık çöktü o mesajı gördükten sonra. Telefonu kenara koydum. Hiçbir şey söylemedim ağzımı açmadım. Çünkü söylediğim an ayrılmam gerekiyordu. Ayrılmaya cesaret edemedim. Sonrasında kendisine soğukluğum oldu. Benim erkekliğime kadar laf etti. Bir tartışma yaşadık ve beni engelledi" dedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN UYARI

Mahkeme başkanı, sanığın esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaması ve farklı konulara girmesi sebebiyle sanığa, "45 dakikadır savunma yapıyorsun, duruşma savcısını eleştirdin, kovuşturma savcısını eleştirdin, müştekiyi eleştirdin, herkesi eleştirdin. Artık mütalaaya karşı savunma yap" dedi.

HAKİMİ VURAN SAVCIYA 11 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık savcıya "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kılıçarslan, "işyeri dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarından ise toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, bu suçlar bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Sanık savcının hükmen tutukluluğunun devamına karar verildi.