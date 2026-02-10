Hakimle yaşadığı tartışma nedeniyle görevi sırasında gözaltına alınan Avukat Pekay Salmanoğlu'na yurtdışı yasağı

Dün gözaltına alınan Salmanoğlu, bugün sabah saatlerinde tekrar Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Salmanoğlu'nun ifade işlemlerinin devam ettiği anlarda Adliye önünde açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Salmanoğlu’nun görevi sırasında gözaltına alınmasına ve 20 saati aşkın bir süre gözaltında tutulmasına tepki gösterdi, “İşlemler başından beri eylemler aynı zamanda anayasaya ve avukatlık yasasına aykırı bir biçimde yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Salmanoğlu’nun hakime karşı bir girişimde bulunmadığını belirten Kaboğlu kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini talep etti. Salmanoğlu’nun yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasının ardından İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamada, görevi sırasında suç işlediği iddia edilen avukat hakkında soruşturma yürütülmesinin Adalet Bakanlığının iznine tabi olduğu belirtilerek, soruşturma izni olmaksızın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına tepki gösterildi. Açıklamada, “Anayasa ve Avukatlık Kanunundaki güvenceler açıkça ihlal edilerek, avukatların keyfi biçimde gözaltına alınması sadece mesleğimize ve meslektaşlarımıza dönük bir saldırı değil, aynı zamanda yurttaşın savunma ve adil yargılanma hakkına ağır bir müdahaledir” denildi.

İstanbul Barosu’nun açıklaması şöyle:

“Küçükçekmece Adliyesinde hakimle yaşadığı tartışma sonucu dün hukuka aykırı şekilde gözaltına alınan meslektaşımız Av. Pekay Salmanoğlu, bugün adliyeye getirilerek savcılık tarafından ifadesi alınmış ve akabinde Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştır.

Avukatlık Kanunu m. 58 uyarınca, görevi sırasında suç işlediği iddia edilen avukat hakkında soruşturma yürütülmesi Adalet Bakanlığının iznine tabidir. Yine aynı madde uyarınca ağır cezayı gerektiren suçüstü hali olmadıkça avukatın üstü dahi aranamaz. Yasadaki bu açık hükümlere rağmen, meslektaşımızın görevi sırasında gerçekleştirdiği iddia olunan bir fiil nedeniyle gözaltına alınması, soruşturma izni olmaksızın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınarak hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kabul edilemez.

Anayasa ve Avukatlık Kanunundaki güvenceler açıkça ihlal edilerek, avukatların keyfi biçimde gözaltına alınması sadece mesleğimize ve meslektaşlarımıza dönük bir saldırı değil, aynı zamanda yurttaşın savunma ve adil yargılanma hakkına ağır bir müdahaledir.

İstanbul Barosu olarak, savunmaya yönelik her türlü baskıya, yargı tacizine ve yıldırma girişimine karşı mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğimizi vurgulamakla, Av. Pekay Salmanoğlu hakkındaki yargı sürecini kararlılıkla takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”