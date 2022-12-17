Hâkimler ve Savcılar Kurulu, cumhuriyet savcısına ilişkin şikâyeti işleme koymadı

17 Aralık 2022 Cumartesi, 04:00

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK); Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla yayımlanan ve toplumsal olaylarda görüntü alınmasını engelleyen genelge nedeniyle yapılan suç duyurusuna, “genelgenin EGM tarafından yayımlanmadığı” gerekçesiyle takipsizlik veren cumhuriyet savcısına ilişkin şikâyeti işleme koymadı.

Aktaş’ın imzasıyla 30 Nisan 2021’de, toplumsal olaylar sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasını öngören genelge yayımlandı. Danıştay 10. Dairesi, oybirliği ile genelgenin yürütmesini durdurdu. Cumhuriyet Savcısı Halil Maçkaya ise Aktaş hakkında yapılan suç duyurusunu işleme koymadı. Kararın gerekçesinde, “EGM’nin genelgenin çıkarılmasında bir dahlinin bulunmadığı” savunuldu. Avukat Çakmak, Maçkaya hakkında “gerçeğe aykırı beyan ve gerekçe ile karar verdiği” gerekçesiyle HSK’ye şikâyette bulundu. HSK, bir yıl sonra kararını verdi ve Maçkaya hakkındaki şikayeti işleme koymadı.

Avukat Çakmak, karara itiraz etti. Çakmak şunları kaydetti: “Kurulunuz ‘Dilekçede dillendirdiklerin gerçeğe aykırı’ diyebilir mi? Diyemez. Zaten şikayet gerekçelerin gerçeği yansıtmıyor olsaydı anında benim hakkımda işlem yapılmış olması, ilgilisinin de beni şikayet etmiş olması gerekirdi. Demek ki cumhuriyet savcılarının gerçeğe aykırı beyanda bulunabilme ve gerçeğe aykırı beyanlarını kararlarına gerekçe yapabilme hakları ve özgürlükleri varmış, 45 yıllık bir avukat olarak bunu ben bile bilmiyormuşum’ diye düşünmekten kendimi alıkoyamadım.” Maçkaya, hakkında HSK şikâyeti bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirilmişti.