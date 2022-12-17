Hâkimler ve Savcılar Kurulu, cumhuriyet savcısına ilişkin şikâyeti işleme koymadı
Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzaladığı genelge nedeniyle yapılan suç duyurusuna takipsizlik veren cumhuriyet savcısına ilişkin şikâyeti işleme koymadı.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK); Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla yayımlanan ve toplumsal olaylarda görüntü alınmasını engelleyen genelge nedeniyle yapılan suç duyurusuna, “genelgenin EGM tarafından yayımlanmadığı” gerekçesiyle takipsizlik veren cumhuriyet savcısına ilişkin şikâyeti işleme koymadı.
Aktaş’ın imzasıyla 30 Nisan 2021’de, toplumsal olaylar sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasını öngören genelge yayımlandı. Danıştay 10. Dairesi, oybirliği ile genelgenin yürütmesini durdurdu. Cumhuriyet Savcısı Halil Maçkaya ise Aktaş hakkında yapılan suç duyurusunu işleme koymadı. Kararın gerekçesinde, “EGM’nin genelgenin çıkarılmasında bir dahlinin bulunmadığı” savunuldu. Avukat Çakmak, Maçkaya hakkında “gerçeğe aykırı beyan ve gerekçe ile karar verdiği” gerekçesiyle HSK’ye şikâyette bulundu. HSK, bir yıl sonra kararını verdi ve Maçkaya hakkındaki şikayeti işleme koymadı.
Avukat Çakmak, karara itiraz etti. Çakmak şunları kaydetti: “Kurulunuz ‘Dilekçede dillendirdiklerin gerçeğe aykırı’ diyebilir mi? Diyemez. Zaten şikayet gerekçelerin gerçeği yansıtmıyor olsaydı anında benim hakkımda işlem yapılmış olması, ilgilisinin de beni şikayet etmiş olması gerekirdi. Demek ki cumhuriyet savcılarının gerçeğe aykırı beyanda bulunabilme ve gerçeğe aykırı beyanlarını kararlarına gerekçe yapabilme hakları ve özgürlükleri varmış, 45 yıllık bir avukat olarak bunu ben bile bilmiyormuşum’ diye düşünmekten kendimi alıkoyamadım.” Maçkaya, hakkında HSK şikâyeti bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirilmişti.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- Saraçhane'de 'çArşı' pankartı açıldı! Açıklama geldi
- Soylu'ya sert yanıt!
- Metrocity AVM'de yangın paniği!
- Süleyman Soylu’ya zehir zemberek sözler
- Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü!
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- Haberimize erişim engeli
- 'Uçakta Erdoğan'a İmamoğlu kararı sorulmuş...'