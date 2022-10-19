HSK'den 971 hâkim ve savcı hakkında görev yükseltme kararı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 11:12

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hâkimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hâkimlerinin isim listelerinden oluşan HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bin 971 hâkim ve savcı bir üst dereceye geçme hakkı kazandı.

HSK kararlarında yer alan, birinci dereceye yükselip 31 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hâkimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listede 38 hâkim, 20 savcı ve 5 idari yargı hâkiminin ismi yer aldı.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.