Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:29

Güncelleme: 22.01.2024 - 09:29

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Öğrenciler gözünü sonuçlare çevirdi. Peki, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav sonuçları ilan edildi mi?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF takvimine göre, sınavlar 20-21 Ocak tarihlerinde üç oturumda yapılıyor.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfasından açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları yüzde 30, final sınavları ise not ortalamasına yüzde 70 etki eder.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.

Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim'de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.