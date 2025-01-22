Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:27

Güncelleme: 22.01.2025 - 10:27

Sınav sonucuna göre 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek. Peki, Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı), 8 ilde toplam 67 bin 527 adayın katılımıyla 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlendi.

Merakla beklenen 2024 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yappılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan 2024 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı), 2024 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat) ve 2024 İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’nın (2024-İdari Yargı) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacak.

SINAV SONRASI MÜLAKAT SÜRECİ

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (850) bir katı fazlası olan 1700 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 1700 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 1700’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) bir katı fazlası olan 200 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 200. aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 200’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (50) bir katı fazlası olan 100 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 100 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 100’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.