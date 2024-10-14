Hakkari-Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı
Çukurca kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Geçimli köyü plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen kamyonette bir otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar ekipler tarafından çıkartılarak ambulansa taşındı.
ÇOK SAYIDA YARALI
İlk bilgilere göre kazada yaralanan 7 kişinin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
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