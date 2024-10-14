Hakkari-Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı

Çukurca kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Hakkari-Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:55

Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Geçimli köyü plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen kamyonette bir otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar ekipler tarafından çıkartılarak ambulansa taşındı.

ÇOK SAYIDA YARALI

İlk bilgilere göre kazada yaralanan 7 kişinin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı belirtildi.


Etiketler: #Ambulans #hakkari

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