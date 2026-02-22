Hakkari'de minibüs takla attı: 1'i ağır 4 yaralı var!

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Köprülü köyü mevkisinde seyreden minibüs, adı öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.
1'İ AĞIR 4 YARALI
Araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari ve Çukurca Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.