Hakkari'de minibüs takla attı: 1'i ağır 4 yaralı var!

22.02.2026 16:01:00
DHA
Hakkari-Çukurca kara yolunda, minibüsün takla attığı kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Köprülü köyü mevkisinde seyreden minibüs, adı öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari ve Çukurca Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

