Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan şüphelilerden biri başkomiser çıktı!

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 64 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

BİRİ BAŞKOMİSER 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda ekipler, Hakkari merkezli Van ve Mersin’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 64 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 8 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin başkomiser olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve aralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir başkomiserin de bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.,

Şüphelilerden 4'ü ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.