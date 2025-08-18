Hakkâri'nin plaka kodu ne? Hakkâri'nin plaka numarası kaç? Hakkâri ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 12:22:00
Haber Merkezi
Hakkâri’nin plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Hakkâri ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Hakkâri plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

HAKKÂRİ'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Hakkâri’nin plaka kodu 30 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka numaralarından biridir. Hakkâri’de araç plakaları, 30 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Hakkâri Plaka Kodunun Anlamı

Hakkâri’nin plaka kodu olan 30, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
30 sayısı, Hakkâri’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Hakkâri ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Hakkâri’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Hakkâri İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe    Plaka Harfleri
Merkez    30 A, 30 AA
Çukurca    30 C
Şemdinli    30 Ş
Yüksekova    30 Y, 30 YA
Derecik    30 D

