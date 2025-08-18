Hakkâri'nin plaka kodu ne? Hakkâri'nin plaka numarası kaç? Hakkâri ve ilçelerinin plaka harfleri...



Hakkâri plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

HAKKÂRİ'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Hakkâri’nin plaka kodu 30 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka numaralarından biridir. Hakkâri’de araç plakaları, 30 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Hakkâri Plaka Kodunun Anlamı

Hakkâri’nin plaka kodu olan 30, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

30 sayısı, Hakkâri’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Hakkâri ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Hakkâri’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Hakkâri İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Merkez 30 A, 30 AA

Çukurca 30 C

Şemdinli 30 Ş

Yüksekova 30 Y, 30 YA

Derecik 30 D