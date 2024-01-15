Hakkari-Şırnak karayolu kar ve çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı
Hakkari-Şırnak karayolu kar ve çığ nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri çalışma yürütürken kömür ve gıda yüklü yaklaşık 20 TIR şoförü, araçlarıyla yolun açılmasını bekliyor.
Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 175 yerleşim yerinin yolunun açılması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.
Hakkari-Şırnak karayolu da Köprülü-Ortaköy bölümünde kar ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kapanan yolda Karayolları Hakkari 114. Şube Şefliği ekipleri çalışma yürütürken Van istikametinden Şırnak'a gitmek isteyen 20'ye yakın TIR şoförü, araçlarıyla yolun açılmasını bekliyor.
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