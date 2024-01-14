Kastamonu'da 118 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

AA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 17:26
Kastamonu'da 118 köye ulaşım sağlanamıyor
Abone Ol google-news
Player Alanı

Kastamonu'nun özellikle kuzey ilçelerinde dün başlayıp etkisini bugün de sürdüren yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları neticesinde, dün kapalı olan köy yollarının büyük bir bölümünde ulaşım tekrar sağlandı.

Ekipler, kapalı olan 118 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


kastamonu Kar kar yağışı Ulaşım

İlgili Haberler

Android, iOS karşısında avantaj mı kazanıyor?

Android, iOS karşısında avantaj mı kazanıyor?
Graffiti'ye yasak: Antisemitik olduğu kararı

Graffiti'ye yasak: Antisemitik olduğu kararı
Abdullah Avcı açıkladı: Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas kararı!

Abdullah Avcı açıkladı: Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas kararı!

En Çok Okunan Haberler