Hakkari-Van Karayolu günlerdir kapalı! ‘Yol krizi’ protesto edildi

Hakkari’de etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen su taşkınları ve heyelanlar, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi.

Hakkari-Van karayolu ile Yüksekova, Şemdinli ve Derecik bağlantı yollarının birçok noktasında ulaşım kesilirken, özellikle Hakkari–Van karayolunda üç gündür ulaşımın neredeyse durduğu ve ekiplerin alternatif güzergâhlar açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Hakkari İl Genel Meclisi öncülüğünde, yaşanan ulaşım krizine dikkati çekmek amacıyla Yüksekova–Hakkari karayolunun Çöplük mevkisinde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamaya Hakkari Barosu, DEM Parti ilçe yönetimi, Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Yüksekova Belediyesi Meclis Üyeleri, İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve KESK temsilcileri katıldı.

“CİDDİ BİR ZAFİYETİN VARLIĞINI ORTAYA KOYMUŞTUR”

Açıklamada, son yağışların ardından meydana gelen heyelanların bölgedeki kronik ulaşım sorununu bir kez daha ortaya çıkardığı belirtilerek, “Yer yer kapanan yollar sadece ulaşımı aksatmakla kalmamış, bir ilin dış dünyayla bağını kesebilecek kadar ciddi bir zafiyetin varlığını ortaya koymuştur” denildi.

Hakkari'nin tek bir ana ulaşım hattına bağımlı olmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, alternatif yolların yıllardır yapılmaması ya da tamamlanmamasının önemli eksiklik olduğu ifade edildi. Açıklamada, benzer olayların her yıl yaşanmasına rağmen kalıcı çözümler üretilmemesinin ihmaller zincirine işaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara, tek ulaşım hattının neden bu kadar kırılgan olduğu, alternatif yolların neden hayata geçirilmediği ve her yağış sonrası benzer tablonun yaşanmasının plansızlıkla ilişkisi soruldu.

“ULAŞIM BİR LÜKS DEĞİL, TEMEL BİR HAKTIR”

Hakkari’nin “doğal afet bölgesi” ilan edilmemesine ilişkin gerekçelerin açıklanması istenen açıklamada, durumun yalnızca bir ulaşım sorunu olmadığı; ambulans hizmetleri, acil müdahale, ticaret ve günlük yaşamı doğrudan etkileyen çok boyutlu bir kriz olduğu ifade edildi.

Yetkililere çağrıda bulunulan açıklamada, geçici çözümler yerine kalıcı ve bilimsel projelerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanarak, “Ulaşım bir lüks değil, temel bir haktır. Bu hakkın ihmal edilmesi açık bir yönetim zaafıdır” denildi.