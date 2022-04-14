Hakkari’de 241 kilo eroin ele geçirdi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 241 kilo eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hakkâri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan 2022 tarihinde Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurup arama yaptı.
Narkotik köpeği Işık’ın da katıldığı aramada toplam; 241 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Araç ve eroine el konulurken, olay ile ilgili 1 şahıs hakkında gerekli tahkikat başlatıldı.
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