Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kadınların gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti.
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